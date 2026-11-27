Mientras las familias campechanas enfrentan incrementos de hasta el 300 por ciento en sus recibos de energía eléctrica, la Secretaría de Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) difundieron una campaña informativa para explicar la reducción del subsidio federal y justificar los altos cobros.

Bajo el discurso de trabajar de manera coordinada por el bienestar de las familias, las autoridades explicaron que el subsidio de la tarifa 1F no desaparece al concluir la temporada de verano, sino que el límite de consumo subsidiado disminuye de 2 mil 500 a apenas 200 kilowatts-hora mensuales, una reducción del 92 por ciento.

La propia infografía oficial indica las principales razones por las que los recibos pueden encarecerse, incluso cuando los usuarios mantienen el mismo consumo de electricidad. Un hogar que utiliza 800 kilowatts-hora mensuales pasa de tener subsidiada la totalidad de ese consumo durante el verano a pagar 600 kilowatts-hora bajo la tarifa excedente durante el resto del año.