EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 31 DE MARZO DE 2026

EL PROBLEMA NO ES LO QUE DIJO, SINO QUE LO SOSTIENE.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan del cinismo de Layda Sansores que primero dijo que para ser candidato se necesitaba tener “padrinos o ser casi narco”, y luego culpó a los medios de sacar de contexto su dicho, aunque aseguró que no estaba errada. Reproducimos el comentario titulado “Doña víctima”.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, practica el viejo recurso de culpar al eco por lo que dijo frente al micrófono. Primero lanza la frase que para ser candidato hay que tener padrinos o algo peor y, luego, acusa a los medios de tergiversar mientras matiza sin retractarse. El desliz no es menor, porque exhibe una lectura del sistema político que acomoda según convenga. Defiende el Plan B de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y arropa los hoteles del Tren Maya frente a quejas locales. Entre polémica y promoción, Sansores mide hasta dónde estira la cuerda. El problema no es lo que dijo, es que lo sostiene.”

Más claro, ni el agua. A confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Ya tendrá número esa carpeta de investigación? Una polémica más para que no se hable de sus nulos resultados.

ADIVINE, ¿QUIÉN COMPRÓ CASA EN SAN LORENZO?

Si Morena la designa candidata a gobernadora y resulta ganadora, Elisa María Hernández Romero se comprometió a mantener en sus cargos a la misma camorra que trajo Layda Sansores a saquear Campeche. Tan es así que, adivine ¿quién acaba de comprar casa en San Lorenzo a escasos metros de Liz?

Pista #1: Fue la primera secretaría del gabinete en ser exhibida, con pruebas, metiendo facturas a su dependencia para ordeñar su millonario presupuesto, pero para sorpresa de todos, la corrupta fue ratificada en su cargo por la mandataria.

Pista #2: Fue la primera secretaria en ser repudiada por los campechanos en dos multitudinarias marchas por haber enviado a las Mujeres Valientes a controlar un motín en el penal de Kobén sin el equipamiento necesario. Para mayor sorpresa, la negligente otra vez fue ratificada en su cargo por la mandataria.

Pista #3: Es la única secretaria que, junto con su familia, se mueven en vehículos blindados, con choferes y escoltas armados, haciendo alarde de los privilegios del poder que Morena prometió acabar. Y lo hacen con anuencia de la mandataria.

Pronto le daremos los detalles de la millonaria adquisición.