CAMIONETA EXPLOTA CERCA DEL AIFA EN TECÁMAC; DOS MUERTOS Y POSIBLE VÍNCULO CRIMINAL

Una e*plo$ión registrada en el municipio de Tecámac, Estado de México, dejó como saldo dos personas muertas, luego de que la camioneta en la que viajaban estallara mientras circulaba sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque. De acuerdo con información difundida por la periodista Azucena Uresti a través de sus redes sociales, el hecho habría ocurrido minutos después de salir de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, señalando que entre las v1ct1mas se encontraba F. Beltrán, alias “El Payín”, presunto operador cr1m¡n^l.

Información publicada por el medio El Financiero indica que el estallido se habría originado por un artefacto explosivo dentro del vehículo, lo que provocó la muerte inmediata de sus ocupantes, identificados como presuntos operadores del C^rtel de Sinaloa. El hecho generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, que acordonaron la zona y cerraron la circulación para realizar las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.