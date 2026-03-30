REFORMA CONSTITUCIONAL PONE EN RIESGO LOS CONGRESOS ESTATALES: ALERTAN DESMANTELAMIENTO INSTITUCIONAL

“QUE MEJOR SE RECORTE EL MILLONARIO PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO”

La propuesta de reforma constitucional impulsada desde el Senado de la República para limitar el presupuesto de los congresos locales ha encendido alertas en Campeche, al advertirse que podría afectar la operatividad institucional y los derechos laborales. El diputado Jorge Salim Abraham Quijano señaló que fijar el gasto legislativo en un máximo del 0.75 por ciento del presupuesto estatal implicaría un recorte cercano al 5 por ciento, equivalente a unos 11 millones de pesos.

El legislador advirtió que esta reducción impactaría directamente a trabajadores del Poder Legislativo y limitaría el funcionamiento del Congreso, lo que —dijo— pondría en riesgo los contrapesos bajo el discurso de la austeridad. Subrayó que no se debe confundir la eliminación de excesos con el desmantelamiento institucional, e insistió en que cualquier ajuste debe realizarse con planeación y responsabilidad.

Como parte del debate, planteó que los recortes deberían enfocarse en rubros no prioritarios, como remodelaciones, promoción personalizada y el gasto en Comunicación Social, particularmente en la vocería estatal, donde —acusó— persisten excesos. También exhortó a instalar la Comisión de Enlace en materia de control interno y pidió a la Junta de Gobierno informar sobre las medidas ante una eventual aprobación de la reforma.