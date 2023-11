3 de cada diez pacientes padecen diabetes

Tres de cada 10 pacientes atendidos en clínicas particulares de Candelaria padecen diabetes o enfermedades crónico degenerativas.

Varía de acuerdo a la edad, genética y cuidados alimenticios.

Así lo dio a conocer el galeno Alberto Atlamayc Alejandro, del Consultorio Médico Integral de Candelaria (CMIC).

Entrevistado en su consultorio señaló que no hay un patrón definido. La diabetes afecta a hombres y mujeres.

Comúnmente, la mujer es la que acude más al doctor y los hombres no, añadió.

Este padecimiento tiende a tener más prevalencia después de los 40 años, por eso, desde los 30 años se aconseja a las personas hacerse pruebas anualmente para detección de glucosa.

Las causas principales son: obesidad y herencia genética. Si papá, mamá o abuelos son diabéticos, sus hijos tienen mucha probabilidad de padecer diabetes si no tienen el cuidado alimenticio.

Independientemente de la obesidad, a veces podemos estar esbeltos, pero si tenemos una dieta rica en azúcares, eso aumenta la prevalencia.

Otra afectación por diabetes es insuficiencia renal, la mayoría de pacientes termina con este padecimiento y algo llamado descontrol metabólico.

Por algo las enfermedades crónico degenerativas se llaman así, porque están correlacionadas, una lleva a la otra, destacó finalmente.

