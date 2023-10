Aumenta cultura de cremar a los mu3rtos

POR FALTA DE ESPACIOS Y SER MÁS ECONÓMICO, 40% DE LA GENTE PREFIERE ESA OPCIÓN

Por la falta de cultura para adquirir paquetes funerarios que puedan pagar a plazos, a la mayoría de la gente la toma por sorpresa el repentino fallecimiento de un familiar, lo que obliga a desembolsar entre tres mil hasta 30 mil pesos o más, por inhumación o cremación.

Durante la pandemia de Covid-19 muchas familias optaron por la cremación. Más por disposiciones sanitarias que por costumbre. Los paquetes pueden ir desde tres mil hasta 18 mil pesos. Funerarias revelaron que el 40 por ciento de las personas que solicitan sus servicios, ya optan por cremar a sus difuntos.

Ahora la gente recurre a esta opción, no solamente porque ya no hay espacios en los cementerios, sino porque se volvió opción más accesible y sin tantos servicios, a diferencia de la inhumación, en el que se incluyen salas de velación, carroza para trasladar el cuerpo y demás.

Y es que la cremación, que al principio era visto como algo no agradable, porque no dejaba a las familias despedirse de su ser querido, ahora es preferible, pues pueden elegir no usar una sala de velación, y simplemente recibir la urna y transportarla hacia unA iglesia, o ponerla en el lugar que crean conveniente.

En lo que va del año, se tienen registradas cuatro mil 264 defunciones, casi llegando a la cifra del 2022 de cinco mil 060. Las principales causas han sido por enfermedades infecciosas parasitarias, tumores, de la sangre y de los órganos, endócrinas, trastornos mentales y de comportamiento y de los sistemas nervioso o circulatorio en la gran mayoría, entre otras.

Las funerarias exponen que los insumos han incrementado sus costos, aunque se busca un precio de acuerdo al presupuesto de cada quien, pues es un momento en el que las personas no pueden pensar, pero se les orienta para decidir una opción buena para ellas y no endeudarse.

En el caso de Capillas Señoriales, el gerente de mercadotecnia, Wilberth Oreza Pacheco, señaló que ofrecen un servicio de homenaje, donde se pretende celebrar lo que fue en la vida de las personas. Para ello buscan que se prevengan de los gastos que tendrán, así como de la pérdida humana, pero lamentablemente muchos no lo quieren hacer porque les asusta.

“Tenemos un equipo de asesores que busca acompañar. Antes del fallecimiento, lo que se tiene que hacer cuando se pierde un ser querido y a lo que se enfrentarán, porque en ese momento tienen que tomar hasta 61 decisiones rápidamente, y de no tomarlas bien, les puede causar problemas financieros y emocionales fuertes”, sostuvo.

PAGUE AHORA Y MUERA DESPUÉS…

Cuentan con paquetes preventivos desde 300 hasta 600 ó 700 pesos mensuales. Se pueden pagar de uno a cinco años. Siempre adaptándose a las necesidades y posibilidades de las personas.

Hay desde cremación, cremación con velación, y velación e inhumación, y todos los servicios incluyen acompañamiento a la familia. Además, manejan la modalidad de cementerios de mar, donde incluyen el arrecife y el homenaje para crear la perla memorial, donde van las cenizas del ser querido. Tiene un objetivo ecológico, que busca preservar el mar de Campeche. Es un lugar que está marcado con GPS y se puede visitar.