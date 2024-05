Aníbal debe ofrecer disculpa pública a los policías por llamarlos extorsionadores: Nicté-Ha

Por su afirmación en la tribuna del Senado de que los policías de Campeche son corruptos y extorsionadores, Aníbal Ostoa Ortega debe ofrecerles disculpa pública, porque los tortura emocionalmente, vulnera y v¡olent4 sus derechos humanos, exigió Nicté-Ha Aguilera Silva, presidenta de la agrupación “Más vida, más familia”.

Y añadió: “Seguimos lamentando la postura de los representantes en el Senado y de la gobernadora (Layda Sansores), quien insiste en que el problema está resuelto cuando no es así, porque ella no ha tenido voluntad política para resolverlo”.

No sé por qué la gobernadora no ha dispuesto que se vaya Marcela, es la única petición, aseveró.

Nosotros seguimos apoyando al pie del cañón, lamentamos estos hechos y exigimos al Gobierno del Estado voluntad política de parar el conflicto, pues las únicas víctimas son las y los policías, sobre todo las mujeres, quienes que siguen siendo torturadas, lastimadas y agredidas emocionalmente.

“Hasta el día de hoy no ha habido por parte de la gobernadora el acercamiento directo con las mujeres policías, sin mañoseo político, y para disculparse y resarcirles el daño que les ha hecho”.

En cambio, viene con toda la represión del Estado a correr a los policías, a lastimarlos, y eso no se vale. No hay voluntad política, y estamos viendo un Estado represor y dictatorial, porque a quien no piense como él, lo corre.

—¿Es necesaria una disculpa pública por las acusaciones del senador?, se le preguntó.

—“Pues claro que sí. El senador está para velar por los intereses de los campechanos, y los policías también son pueblo, gobierna para ellos, y debería sentarse para ser un conducto para que este conflicto termine atendiendo las exigencias del pliego petitorio, que por capricho no ha sido cumplido. Debe disculparse con los agentes, respondió.

Es incongruente lo que Ostoa Ortega afirmó, porque si así fuera, si se extorsiona a la ciudadanía, pues no hubieran marchado en defensa de los propios policías. ¿No?

“Creo lo dijo porque no tenía qué decir para proteger a la gobernadora y no se le venga el ojo nacional, pero lo que está a la vista no se juzga”.

“Los ciudadanos salieron a marchar en un acto de defensa a los derechos humanos de los policías. Otro gesto muy generoso de los campechanos es que hasta el día de hoy apoyan con víveres, alimentos y gasolina, es decir, estarán con ellos hasta que la gobernadora rectifique y enderece, lo que incluye el cese de Marcela”.

Video