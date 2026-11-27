Ciudad del Carmen.- Alrededor de 200 personas acudieron inicialmente a la convocatoria ciudadana para manifestar, frente al Palacio Municipal, su inconformidad por los elevados cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los recibos correspondientes a este bimestre. Conforme avanzó la reunión, más ciudadanos se sumaron.

En punto de las 4 de la tarde, los inconformes se congregaron en la plaza cívica 7 de Agosto para exigir la suspensión de los “cortes” de energía eléctrica mientras se esclarecen los incrementos en la facturación.

Con ayuda de un megáfono, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, exigió a la gobernadora Layda Sansores San Román que aproveche la excelente relación que dice tener con la presidenta Claudia Sheinbaum para ayudar a los carmelitas. Además, le cuestionó por qué no habla del tema y recriminó al secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, que minimice la protesta y el grave problema que enfrentan los carmelitas.

Explicó cómo hará llegar, en su calidad de presidente de la comisión respectiva, la inconformidad contra la CFE. Para ello, distribuyó hojas con el fin de recabar información de cada usuario inconforme y aseguró que, una vez entregada esta información a la Profeco en la capital del Estado, dado que no hay oficinas en Carmen, se impedirán las suspensiones del servicio.

Durante la reunión, los afectados denunciaron que, pese al compromiso de no suspender el suministro mientras se realizan las negociaciones, a una usuaria le suspendieron el servicio, situación que generó mayor inconformidad.

Señalaron que representantes de la CFE firmaron un documento en el que, según los manifestantes, se comprometieron a no suspender el servicio mientras continúen las gestiones, además de establecer el próximo 4 de diciembre como fecha para ofrecer una respuesta.

Los inconformes advirtieron que, de no obtener una solución favorable, podrían emprender acciones de resistencia civil, entre ellas dejar de pagar los recibos y llevar los medidores a las instalaciones de la CFE.

Los ciudadanos también cuestionaron que, durante su reciente visita a Carmen, la gobernadora Layda Sansores no se pronunciara sobre el conflicto con la CFE ni ofreciera una rueda de prensa para informar sobre las acciones encaminadas a atender las demandas de las familias afectadas.

Finalmente, reiteraron que mantendrán su movimiento hasta obtener una respuesta favorable y convocaron a los carmelitas a permanecer unidos, independientemente de sus preferencias políticas.