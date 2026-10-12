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CONFIRMA HERRERA VALLES QUE NADIE NOTÓ LA FUGA DEL REO EN KOBÉN; “LA ALERTA ROJA FUE ACTIVADA LUEGO DEL SEGUNDO PASE DE LISTA”

San Francisco de Campeche.- Hubo un pase de lista normal sin obtener respuesta, por lo que se procedió a realizar otro extraordinario y, al no localizarlo, fue activado el protocolo de alerta roja, dirigido a las autoridades federales, estatales y municipales para su búsqueda, reveló el comandante Javier Herrera Valles, titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado de Campeche, sobre la persona privada de su libertad que fue recapturada tras fugarse del penal de Kobén.

Comentó, además, que se trata de una persona que padece de sus facultades mentales y que no está privada de su libertad por un delito de alto impacto ni es considerada de alta peligrosidad, pero sí requiere estar en prisión porque está recluida por el delito de corrupción de menores.

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