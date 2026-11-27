Ciudad del Carmen.- Las constantes ejecuciones, los robos y los asaltos en Ciudad del Carmen contradicen las versiones de que la inseguridad ha disminuido, aseveró el representante vecinal Jesús Rodríguez Plascencia, quien cuestionó la falta de programas efectivos para contener la criminalidad. Ante la ausencia de resultados, planteó la necesidad de establecer un mando único que permita coordinar las acciones de seguridad y prevenir posibles vínculos entre grupos delictivos y las corporaciones policiacas.

Rodríguez Plascencia señaló que las limitaciones presupuestales del Municipio no deben ser un impedimento para combatir la delincuencia, pues corresponde a las autoridades municipales gestionar el respaldo de los gobiernos estatal y federal. Advirtió que el aislamiento de las estrategias nacionales y estatales de seguridad favorece el incremento de la criminalidad. También consideró necesario atender los problemas económicos y sociales, pues la falta de recursos entre la población es uno de los factores que pueden contribuir al aumento de los robos y asaltos.