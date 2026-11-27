San Francisco de Campeche.- En el afán de presumir importantes derramas económicas por los eventos realizados en Campeche, las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo del Gobierno de Layda Sansores San Román difunden cifras que presentan diferencias que ameritan una explicación sobre los criterios utilizados por ambas dependencias para calcular el impacto económico de dichos eventos.

Y es que el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, aseguró que el Festival Internacional Pirata y Ron generó una derrama económica de 23.8 millones de pesos, con una afluencia de 37 mil 406 visitantes, mientras que la Secretaría de Turismo reportó que el Ironman 70.3 dejó 82 millones 873 mil 715 pesos, con apenas mil 508 participantes y 6 mil 728 asistentes.

Así, el Ironman generó una derrama económica casi tres veces y media mayor que la del otro evento, pese a registrar una asistencia considerablemente menor.

Lavalle Maury presumió la participación de 100 expositores, 51 marcas de destilados, representantes de ocho estados y de República Dominicana como país invitado. Incluso aseguró que las calles estuvieron repletas durante todo el fin de semana, por lo cual calificó el evento como un “éxito económico”.

Aunque ambos eventos tienen características distintas y pueden implicar diferentes niveles de gasto en hospedaje, alimentación, transporte y otros servicios, las cifras difundidas no explican por sí mismas cómo se calculó la derrama económica. Por ello, las autoridades económicas y turísticas tienen la responsabilidad de transparentar los mecanismos de medición y demostrar, con datos verificables, el verdadero beneficio económico que estos eventos representan para Campeche.