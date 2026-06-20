TIENE CAMPECHE ALTO ÍNDICE DE SUICIDIOS A NIVEL NACIONAL Y EVIDENCIA FRACASO DE LAYDA EN POLÍTICA PREVENTIVA

En lo que representa un fracaso para el Gobierno encabezado por Layda Sansores en estrategias de prevención, atención psicológica y acompañamiento comunitario, Datomanía dio a conocer que Campeche se ubica entre las entidades con las tasas más altas en escapes por la puerta falsa, al registrar 10 casos por cada 100 mil habitantes.

Las cifras preliminares, basadas en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que la entidad campechana está a la par con Sonora, siendo superados sólo por Chihuahua, con 16.4 casos por cada 100 mil habitantes; Yucatán, 16.2; Aguascalientes, 14.3; y Querétaro, 13.2.

En la región sureste, Yucatán encabeza la lista nacional, aunque Campeche aparece entre las entidades con indicadores elevados. Por su parte, Quintana Roo registra 9.7 casos por cada 100 mil habitantes, Tabasco 9.9 y Chiapas 4.6.

Las estadísticas reflejan la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención, atención psicológica y acompañamiento comunitario para atender un problema de salud pública que afecta a miles de familias en el país.

Especialistas señalan que la detección oportuna de factores de riesgo y el acceso a servicios de salud mental son elementos clave para reducir la incidencia de estos casos.