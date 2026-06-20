SUJETOS EN MOTO INTENTAN MATARLO A MACHETAZOS EN LA FERTIMEX; ¿ESE EL CAMPECHE SEGURO DE LAYDA Y MARCELA?

Escárcega.- La noche de ayer viernes se registró un hecho violento en la colonia Fertimex, donde personas a bordo de una motocicleta hirieron con un machete a un hombre de 31 años.

La víctima, identificada como José Jesús R. P., y quien sufrió heridas de consideración en ambos codos y una mano, fue atacada sobre la calle 41 por 6. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de la situación.

Paramédicos del SAMU acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, tras valorar la gravedad de las lesiones, decidieron trasladarlo al Hospital IMSS-Bienestar “Dr. Janell Romero Aguilar”, donde quedó bajo observación médica.

Por su parte, agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana desplegaron un operativo en los alrededores para tratar de localizar a los presuntos responsables, pero no reportaron de inmediato alguna detención. Las autoridades investigan el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos.