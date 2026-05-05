EXHIBEN OTRO ABUSO DE MARCELOS CONTRA MOTOCICLISTA; UNO NO PODÍA HABLAR DE MANERA CLARA

CIRCULAN EN REDES: Por medio un video que subió a sus redes sociales, la usuaria identificada como Anayté Fraz denunció abuso policiaco de agentes, uno de los cuales está en aparente estado inconveniente, en contra de su hermano, a quien agredieron y arrestaron pese a presentar la documentación de su moto.

En las imágenes, 3 genízaros de la Policía Estatal forcejean con el motociclista, a quien intentan esposar pese a que Anayté les recalca que tiene la documentación y les exige identificarse, lo que hicieron. Además, al ser cuestionado sobre si estaba ebrio, uno de los agentes responde de manera no clara pero sin dejar de forcejear.

La usuaria escribió: “Les comparto esto como evidencia del estado inconveniente de las autoridades y de su actuar, abuso de autoridad, sin querer identificarse, forcejear y agredir a mi hermano, con completa negativa a dar sus nombres y de arrestar bajo ningún fundamento”.

Esto es evidencia de que ellos estaban agrediendo a mi hermano, y el policía gordo fue quien agredió primero para detenerlo, agregó.