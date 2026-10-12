“NO ME QUEDARÉ CALLADA”; DENUNCIA DELMA RABELO DIFUSIÓN DE MEME DONDE SU IMAGEN FUE SEXUALIZADA Y ANALIZA LAS ACCIONES LEGALES A TOMAR

San Francisco de Campeche.- La diputada Delma Rabelo Cuevas denunció públicamente la difusión de un meme en el que, según señaló, su imagen y su logo fueron sacados de contexto y sexualizados, hecho que calificó como violencia digital y que, advirtió, no piensa dejar pasar, por lo cual analiza con su equipo jurídico las acciones a tomar, porque “no me puedo quedar callada”.

Una cosa, afirmó, es criticar la labor de una diputada o de cualquier funcionario, pues eso es parte de la democracia, pero otra muy distinta es ejercer violencia, dañar la imagen de una persona y, peor aún, sexualizar imágenes. “Es violencia digital”, aseveró.

La legisladora explicó que este tipo de situaciones forman parte de lo que ha venido denunciando desde hace tiempo en el Congreso, tanto en sus iniciativas como en sus intervenciones en la tribuna, donde ha expuesto casos similares que han afectado a otras diputadas.

“Cuando estamos en la política, una cosa es que critiquen tu trabajo. Para eso estamos, tanto diputadas como presidentas, gobernadoras y funcionarios. Somos figuras públicas y nuestro trabajo puede ser criticado, pero eso es muy distinto a cuando ya hablas de la imagen de una persona, cuando sacan de contexto logos e imágenes, con toda la intención de dañar”, señaló.

Rabelo Cuevas subrayó que su postura no está reñida con la libertad de expresión, principio que dijo defender, incluso por su formación como periodista, pero insistió en que existe una línea que no debe cruzarse.

“Hay que diferenciar cuándo es libertad de expresión y cuándo ya brinca una línea que no debe ser”, apuntó.

Cuestionada sobre si este tipo de ataques son resultado del contexto electoral, la diputada rechazó que se asuman como algo normal.

“Esto es precisamente lo que no podemos normalizar. En política, y mucho menos las mujeres, no podemos seguir pensando: ‘Ay, es que esto pasa’, ‘ay, es que son tiempos electorales’, ‘ay, es que se va a poner peor’. No lo podemos normalizar, porque se llama violencia”, enfatizó.