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“EL GATO” FUE MENCIONADO EN NARCO CARTULINA QUE DEJÓ CÉLULA CRIMINAL TRAS EJECUTAR A UN VARÓN EL 17 DE JUNIO PASADO EN SABANCUY

Miguel M., alias “El Gato” y quien fue ejecutado hoy lunes 12 de octubre, fue mencionado en la narco cartulina que dejó el grupo armado liderado por “02” -Cero Dos- tras el homicidio al estilo sicarial de Eddy Alejandro S. C., perpetrado el miércoles 17 de junio del presente año en Sabancuy, Carmen.

A pesar de la captura en Tabasco, el miércoles 22 de julio, de Erik “B” y/o E. B. M., alias “El 02” y/o “El Pikito”, la célula del crimen organizado que encabeza sigue presuntamente operando en Sabancuy.

Hasta el momento no hay información sobre si Erik fue quien ordenó la ejecución de este lunes de Miguel, quien ya había sufrido atentados y hasta balearon su casa.

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