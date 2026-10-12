“NO FALTA DINERO, SOBRA INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN”: RAMÍREZ BARBA ARREMETE CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Federal por el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos, al señalar que el problema no es la falta de presupuesto, sino las decisiones administrativas, los constantes cambios en los sistemas de compra y presuntas prácticas de corrupción.

“Más de 180 mil millones de pesos y estos ineptos no son capaces de comprar medicamentos”, expresó el legislador, al cuestionar que, pese a los recursos destinados al sector salud, los pacientes continúen enfrentando dificultades para obtener sus tratamientos.

Ramírez Barba sostuvo que las modificaciones realizadas a los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos han contribuido al problema. Recordó que las compras pasaron por distintas instancias, entre ellas la Secretaría de Hacienda, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Insabi y Birmex, sin que se haya conseguido garantizar el abasto.

El legislador también cuestionó los resultados de la llamada megafarmacia, al asegurar que tuvo un costo de 14 mil millones de pesos y que únicamente habría atendido 177 recetas, cifras que mencionó como ejemplo de lo que considera un manejo deficiente de los recursos públicos.

Asimismo, afirmó que durante 2024 el IMSS dejó de surtir más de 11 millones de piezas de medicamentos y señaló que una sola licitación involucró más de 13 mil millones de pesos.