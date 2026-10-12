BBVA QUE GANÓ CRÉDITO MILLONARIO DEL GOBIERNO DE LAYDA, AHORA PROMOVERÁ A CAMPECHE EN SUS CAJEROS : ADDA SOLÍS

Después de ganar el concurso para otorgar un crédito de hasta mil millones de pesos al Gobierno del Estado, BBVA, antes Bancomer, suma una nueva relación con la administración de Layda Sansores San Román, ahora mediante una alianza de promoción turística cuyos términos económicos no fueron aclarados públicamente.

La secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, anunció que los atractivos de Campeche y sus tres Pueblos Mágicos aparecerán en más de 14 mil pantallas de cajeros automáticos, mil 500 sucursales bancarias y plataformas digitales de BBVA, como parte de una estrategia para ampliar la presencia del destino turístico, sin embargo, la funcionaria no precisó si la difusión será gratuita, representará algún costo para el erario estatal o forma parte de un acuerdo comercial con la institución financiera.

Solís Peniche explicó que la colaboración también contempla capacitación, opciones de financiamiento y herramientas de cobro electrónico para prestadores de servicios turísticos, con el propósito de fortalecer y modernizar sus negocios.

¡NI CON EL ANTERIOR DIRECTOR PUDIERON FIRMAR! TURISMO BUSCA NUEVA OPORTUNIDAD CON EL TREN MAYA

La Secretaría de Turismo de Campeche buscará una nueva oportunidad para concretar un convenio de promoción con el Tren Maya, luego de que la titular de la dependencia, Adda Solís Peniche, reconociera que no logró formalizar el acuerdo durante la gestión del anterior director de la empresa ferroviaria.

La funcionaria informó que tiene prevista una reunión con el nuevo titular del Tren Maya para retomar las negociaciones y conseguir que los compromisos pendientes finalmente se conviertan en un convenio.

Solís Peniche señaló que actualmente se difunden imágenes promocionales de Campeche en pantallas de aeropuertos importantes del país, terminales de autobuses y estaciones del Tren Maya. También informó que la dependencia trabaja con Mexicana de Aviación para obtener espacios adicionales de promoción en las pantallas de esa aerolínea.