San Francisco de Campeche.- Los indicadores de BBVA Research contrastan con el panorama favorable que presentan la gobernadora Layda Sansores San Román y su secretario de Desarrollo Económico. El estudio Situación Regional Sectorial México, correspondiente al segundo semestre de 2026 y publicado el 17 de noviembre, revela que Campeche continúa entre las entidades con mayores dificultades para recuperar su dinamismo económico. Durante el primer trimestre del año, la actividad económica estatal registró una contracción anual de 5.2%, el sector secundario retrocedió 6.7%, la construcción cayó 29.5% y la producción manufacturera disminuyó 1.8%. A estas cifras se suman la reducción de 4.1% en el número de trabajadores asegurados ante el IMSS y de 2.9% en la población ocupada.

El deterioro también se refleja en las exportaciones, que disminuyeron 35.1% anual durante el primer trimestre de 2026, y en el saldo del crédito, que registró una caída de 13.6%. BBVA Research atribuye buena parte de este comportamiento a la menor actividad petrolera y a la conclusión de grandes proyectos de infraestructura en el sureste. Aunque estima que Campeche podría cerrar 2026 con un crecimiento económico de 2.9%, anticipa una desaceleración a 0.9% en 2027. Respecto a la construcción, proyecta un crecimiento de 11.3% para este año, la mayor tasa prevista entre las entidades federativas, aunque este repunte estaría influido por la baja base de comparación tras el desplome de la inversión pública en 2025.