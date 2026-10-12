PRODUCTOR DE SEMBRANDO VIDA DENUNCIA ACOSO Y PERSECUCIÓN DE TÉCNICO QUE PRESUNTAMENTE BUSCA EXPULSARLO DEL PROGRAMA

Guadalupe Ruz Montejo, productor del programa federal Sembrando Vida e integrante del grupo La Chiquita, denunció presuntos actos de acoso, persecución y exclusión por parte del técnico identificado como Juan Gabriel, a quien acusó de intentar sacarlo del programa sin que hasta el momento exista una resolución formal sobre su permanencia.

Aseguró que las diferencias se agravaron durante una reunión realizada en el vivero, a la que acudió con la intención de aclarar los problemas y buscar un acuerdo, sin embargo, señaló que el técnico estableció como condición que nadie grabara el encuentro, situación a la que se opuso porque considera que las grabaciones le permiten defenderse de posibles injusticias.

Afirmó que, ante su insistencia de documentar la reunión, el técnico consultó a los demás integrantes del grupo y posteriormente se retiró con ellos, sin permitir que la asamblea continuara.

Una de las acusaciones más delicadas del productor es que Juan Gabriel presuntamente le exigió devolver el apoyo económico que recibe del Gobierno Federal, pese a que no existe una notificación oficial de baja. El beneficiario cuestionó a quién tendría que entregar ese dinero y bajo qué fundamento se le estaría solicitando su devolución.

También aseguró que, aunque continúa inscrito en Sembrando Vida, otros integrantes del grupo le impiden participar en las actividades del vivero, situación que teme pueda utilizarse posteriormente como argumento para justificar su expulsión. Además, denunció presuntas irregularidades dentro del grupo, entre ellas la participación de suplentes de algunos beneficiarios en decisiones y votaciones que, según afirmó, no les corresponden conforme a las reglas de operación.

Ruz Montejo señaló que ya había presentado quejas anteriormente, pero aseguró que no ha recibido una respuesta que resuelva su situación, por lo que solicitó la intervención de las autoridades responsables del programa federal para que investiguen sus señalamientos, revisen las actuaciones del técnico y aclaren si existe algún procedimiento formal para separarlo del grupo.