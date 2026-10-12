DEFIENDE LEY! NO PRETENDEMOS REGULAR O PROHIBIR LOS MEMES, SINO CASTIGAR FRAUDES, ASEGURA LA PRESIDENTA

Los memes no están regulados ni pretendemos regularlos o prohibirlos, y la llamada ‘ley antimemes’ tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual, eso es lo que se está regulando y, al mismo tiempo, que no se puedan utilizar las imágenes del Gobierno para cometer un fraude, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante las quejas y advertencias de actores políticos que afirman se trata de una medida de censura.

Y puso como ejemplo un video creado con inteligencia artificial donde ella llama a invertir en Pemex, en una cuenta, lo que ahora será penado, ese es un fraude. Eso es lo que se regula en esta ley, y no tiene nada qué ver con lo político.