VINCULAN A PROCESO A HERNÁN BERMÚDEZ; LO ACUSAN DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA, SECUESTRO Y EXTORSIÓN

Durante la tarde de hoy martes 23 de septiembre, fue vinculado a proceso Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, tras ser acusado de liderar al grupo criminal La Barredora, y entre los cargos que le imputaron están asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Como se recordará, el también exsecretario de Seguridad de Tabasco fue aprehendido en Paraguay y expulsado de ese territorio el 17 de septiembre. Dos días después, el juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown, dictó la medida de prisión preventiva oficiosa.

Por esa razón, Bermúdez Requena ha permanecido en el Centro de Reinserción Social Número 1 en el Estado de México, mejor conocido como el Altiplano.

De acuerdo con medios de comunicación que consultaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Tabasco, la Fiscalía aportó las pruebas suficientes para que el juez Brown procediera con la vinculación a proceso. En tanto, la autoridad judicial designada al caso estableció un plazo de 3 meses para la investigación complementaria.

Además, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general de Tabasco, había adelantado que la posible sentencia para el “Comandante H” podría ser de 50 a 100 años de prisión por el delito de secuestro, de 7.5 a 18 años por asociación delictuosa, y de 20 a 40 años por extorsión.

