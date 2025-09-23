ATACAN A BALAZOS CAMIONETA DE LA HIJA DEL GOBERNADOR DE SINALOA; HIEREN A DOS ESCOLTAS, UNO DE ELLOS ESTÁ GRAVE

Sinaloa.- La tarde de hoy martes 23 de septiembre se registró un ataque armado contra una camioneta asignada a Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador Rubén Rocha Moya y presidenta del DIF Estatal, en las inmediaciones del canal 7, cerca de la avenida Jesús Kumate, en Culiacán. El agente estatal asignado como chofer y escolta fue herido de gravedad, y ya está en un hospital privado.

Durante los hechos, un autobús recibió impactos de bala, pero los tripulantes resultaron ilesos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que agentes de seguridad fueron blanco de la agresión, y de acuerdo con información preliminar, no existe confirmación oficial de que la funcionaria estuviera en el vehículo al momento de los hechos.

Fuentes federales consultadas por Milenio señalaron que un escolta más también fue víctima del ataque, pero no lo reportaron como grave.

“Son dos escoltas asignados a la ayudantía del gobernador; policías estatales. Están asignados a Eneyda, la hija de Rocha. No nos confirman que ella estuvo presente”, detallaron. También se señala que iba su hija y nieta del gobernador, quien habría resultado ilesa.

Hasta el momento no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte del Gobierno del Estado ni del Sistema DIF.

En un último post, la SSP-Sinaloa aseguró que el incidente “fue debido a un intento de despojo del vehículo en el cual viajaban los dos elementos heridos”.