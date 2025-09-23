PRESIÓN SOCIAL OBLIGA A BIENESTAR A ENTREGAR BECA A ÁNGEL TRAS CASI 7 AÑOS DE ESPERA; HASTA LE LLEVARON A SU CASA LA TARJETA

Tuvieron que transcurrir casi 7 años, pero se vio obligada a alzar la voz en redes sociales y durante la visita del pasado sábado de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se hizo viral, además de realizar una transmisión en vivo en su red social de Facebook, para que Sasha, madre de Ángel, un joven de 19 años con daño cerebral recibiera por fin la beca de apoyo para su hijo.

Fue por medio de sus redes sociales que dio a conocer que el propio delegado de los Programas para el Bienestar en el Estado de Campeche, José Antonio Cardozo Rivero, llevó a su casa la tarjeta, de lo cual no pudo tomar foto porque se iba a trabajar. “Todo fue muy rápido”, escribió.

Luego, en otra publicación, agradeció por hacer viral la situación de ella y Ángel, y resaltó que la presión social puede servir, pues ahora reciben todas las facilidades y los anexarán a un programa de cuidados en casa, que es atención médica y medicamentos que estén dentro del programa para su hijo, y confió en que otras personas en situación similar sean atendidas.

En su transmisión en vivo ayer lunes en la noche, pidió a la Secretaría de Bienestar hacer su trabajo y que dejen de ver a los niños como Ángel “como un simple número”, y explicó que Ángel nació prematuramente junto a su hermano gemelo, quien lamentablemente no sobrevivió, y desde entonces enfrenta múltiples desafíos de salud: parálisis cerebral, microcefalia, epilepsia y complicaciones gastrointestinales que requirieron una cirugía en la que se le retiró parte del intestino.

A pesar de estas adversidades, abundó, Ángel es un joven alegre que encuentra en la música una fuente fundamental de fortaleza y felicidad, y también le gusta el deporte, sin embargo, requiere una atención, expuso, difícil de solventar tanto física como económica y físicamente, pues algunas terapias son por la vía particular, de ahí la importancia de la beca.

De su protesta pacífica del pasado sábado durante la visita de la presidenta Sheinbaum Pardo, admitió que fue con mucho miedo, porque “sabemos que en este país a veces puede ser peligroso, es una realidad”. Así, elaboró algunas cartulinas que metió a escondidas para que los dejaran sentarse adelante y las mostró para interrumpir cuando la mandataria federal habló de becas. Se hizo viral y recibió mensajes de apoyo y de ofrecimientos de políticos y abogados para tramitar amparo.

Recalcó que su intención es mostrar que no son una simulación, ni parte de algún golpeteo político, pues sólo quiere el bienestar de su hijo.