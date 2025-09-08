lunes, septiembre 8, 2025
ENREDES: ¡NO LE GUSTÓ LA AUSTERIDAD! MINISTRA DE LA SCJN SE QUEJA DE REBAJA SALARIAL DE $230 MIL A 137 MIL, PUES GANARÁ CASI COMO SU SECRETARIA

En el programa ¡Hoy es Risco!, que se transmite a través de Fórmula Noticias, la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, se quejó de que le hayan disminuido su sueldo de 230 mil a 137 mil pesos.


Calificó como injusta la rebaja, “para el trabajo y responsabilidad que tenemos”, y aunque consideró que deberían estar salarialmente por debajo de la presidenta (Claudia Sheinbaum), atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones, mi secretaria particular, en tabulador, gana 110 mil, y no tenemos la misma responsabilidad”.

