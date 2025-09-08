lunes, septiembre 8, 2025
SE REÚNE ALITO CON PRESIDENTA DE PERÚ PARA HABLAR DE SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y RELACIONES EXTERIORES

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI y senador Alito Moreno dio a conocer que se reunió con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, parte hablar sobre democracia y fortalecer las relaciones exteriores entre México y ese país.

Publicó que sostuvo un encuentro muy significativo con Boluarte, con quien habló sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países.

Y agregó: “Desde la La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) seguiremos trabajando para avanzar en el desarrollo de nuestras naciones y para consolidar la unión de nuestros pueblos hermanos, sin barreras ideológicas ni partidistas. La cooperación y el diálogo son la clave para construir un mejor futuro para que América Latina, Perú y México tengan las mejores relaciones”.

