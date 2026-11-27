Javier Bello Ávila, presidente de la Contraloría Ciudadana A. C., exigió a la gobernadora Layda Sansores San Román, a las diputadas federales Rocío Abreu Artiñano y Gabriela Basto González, presidenta e integrante de la Comisión de Energía, y a la presidenta municipal de Carmen, asumir sus responsabilidades e intervenir ante los desproporcionados cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que así ocasiona un incidente criminal a la economía del consumidor carmelita, que está colapsada.

Señaló que las legisladoras, por su participación en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, tienen la responsabilidad de gestionar directamente ante la Dirección General de la CFE una solución a este problema, en lugar de permanecer al margen de las manifestaciones ciudadanas.

Bello Ávila advirtió que de persistir la indiferencia gubernamental y no encontrar una solución a los cobros excesivos de la CFE, el pueblo carmelita les cobrará la factura política en las urnas durante las próximas elecciones.

Consideró que las autoridades deben exigir una revisión individual de los recibos, verificar el funcionamiento de los medidores, corregir los cobros injustificados y garantizar que no se suspenda el suministro eléctrico mientras se resuelven las inconformidades.

El representante ciudadano cuestionó la ausencia de los representantes populares ante las protestas ciudadanas, recordándoles que fueron electos para defender los intereses de la población y no únicamente para acercarse a ella durante las campañas electorales.

Los cobros desproporcionados son un robo a la economía de las familias carmelitas, pues hay usuarios que antes pagaban poco más de mil pesos y ahora les llegaron facturas de hasta 3 mil 700 pesos, mientras otros pasaron de 2 mil a 8 mil pesos, recriminó Bello Ávila.