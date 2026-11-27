Una fuerte movilización de corporaciones federales y estatales se registró durante la noche de este viernes 27 de noviembre, como parte de un operativo interinstitucional en diferentes centros nocturnos de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la intervención se registró la detención de un hombre, cuya identidad se desconoce, así como los motivos por los cuales fue asegurado por las corporaciones de seguridad.

El primer establecimiento intervenido fue el recién inaugurado centro nocturno ubicado en la colonia Puntilla, hasta donde arribaron diversas unidades oficiales para efectuar diligencias en el inmueble.

En el despliegue participan elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Ministerial, como parte de las acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.