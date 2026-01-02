OTRO SÍMBOLO QUE CAE ANTE LA CRISIS ECONÓMICA; CINEMEX CIERRA EN LA ISLA

Ciudad del Carmen suma otro golpe en medio de la crisis económica que arrastra la isla. Tras 16 años de operaciones, Cinemex Plaza Palmiras cerrará definitivamente sus puertas el próximo jueves 15 de enero.

El cierre del complejo no ocurre de manera aislada. Es una consecuencia más del deterioro económico que vive la isla, marcado por la falta de recursos, la caída del consumo y el declive de lo que por años fue considerado “la gallina de los huevos de oro”, Petróleos Mexicanos, hoy señalada como la petrolera más endeudada del mundo.

Aunque desde el discurso oficial se insiste en que “no hay crisis”, como ha sostenido la diputada morenista Dalila Mata, la realidad contradice esas afirmaciones. Negocios cierran, espacios emblemáticos desaparecen y la economía local sigue cobrando factura.

Durante años, Cinemex Plaza Palmiras fue un punto de encuentro para generaciones enteras.

El cine cerrará. Su desaparición deja al descubierto una realidad que ya no puede ocultarse: la crisis económica que atraviesa Ciudad del Carmen y que continúa llevándose espacios, historias y oportunidades.