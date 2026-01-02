EXRECTOR Y EXFUNCIONARIOS DE LA UNACAR SEGUIRÁN DETENIDOS TRAS AMPLIACIÓN DE PLAZO

La situación jurídica de tres exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Carmen será definida hasta el próximo lunes 5 de enero, luego de que su defensa solicitara la ampliación del término constitucional.

Mientras tanto, el exrector de la UNACAR, José Antonio R. H., así como los excoordinadores generales de Vinculación, David O. y/o D. O. L. y Jorge G. y/o J. G. O., permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen.

Durante la audiencia inicial, celebrada el jueves 1 de enero, la defensa de los imputados —acusados de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades— solicitó la ampliación del plazo legal para analizar la carpeta de investigación y recabar elementos que desvirtúen la acusación presentada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.

Los tres exfuncionarios son señalados como parte medular de una presunta red de corrupción, en la que, de acuerdo con la investigación, se habrían desviado 96 millones de pesos mediante el uso de 13 empresas factureras ubicadas en Ciudad del Carmen, así como en Tabasco, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.