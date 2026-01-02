SHEINBAUM NO QUIERE HUMANIZAR A LAS VÍCTIMAS DEL INTEROCEÁNICO PORQUE “ES MÁS FÁCIL LIDIAR CON 14 MUERTOS”: VAMPIPE

Al señalar que “es más fácil lidiar con ‘14 muertos’ que humanizar a cada uno”, en relación al descarrilamiento del Tren Interoceánico, el analista y tuitero mexicano Vampipe mostró dos videos: el primero donde la entonces fiscal general de Justicia de la Ciudad de México y hoy fiscal nacional Ernestina Godoy, afirmó que hay que ponerle rostro a las cifras (víctimas) porque la justicia y la seguridad tienen dimensión humana, y en cada número hay una historia de vida interrumpida o alteradas por un impacto profundo en las familias y en las comunidades, ante lo cual es importante hacer bien su trabajo, y el otro donde la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a El Universal por publicar fotos de las víctimas del accidente ferroviario.



Y mientras Ernestina Godoy afirmaba en ese entonces que “trabajar bien restituye el derecho de las personas y las instituciones se ponen del lado de la gente, de las víctimas”, la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera mostró una portada de El Universal donde aparecen caras de las víctimas del Interoceánico, a lo que señaló: “Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías”, y al pedir “no lo pongas”, la mandataria agregó: “Es inhumano”.



Vampipe agregó el siguiente texto: “…Por eso Claudia Sheinbaum hace lo posible porque no les pongamos un rostro. ¿Pero qué decía antes Ernestina Godoy, actual fiscal general) al respecto de ponerle rostro a los números de las víctimas?”.