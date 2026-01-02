MUERE MOTOCICLISTA TRAS CHOCAR CONTRA BASE DE CONCRETO Y SALIR PROYECTADO HACIA BARDA PERIMETRAL EN LA CUATRO CARRILES

Ciudad del Carmen.- Sobre la avenida Cuatro Carriles, a la altura del Rastro Municipal, un motociclista perdió la vida al impactarse contra una base de concreto y salir proyectado hacia la barda perimetral de una empresa dedicada a la renta de plantas industriales.



El accidente, ocurrido la mañana de ayer jueves, movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades. La víctima fue identificada como Alberto, de aproximadamente 25 años de edad y quien conducía una motocicleta Italika Z250, color negro.



Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales, mientras elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron y abanderaron la zona, y personal de peritaje municipal y de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes.



Minutos después, familiares y conocidos arribaron al sitio, donde se vivieron escenas de profundo dolor. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley.



De manera preliminar, las autoridades descartaron la participación de otro vehículo y señalaron como probables causas el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir.