¡ANTE EL DURO GOLPE ECONÓMICO AL SECTOR RESTAURANTERO Y HOTELERO, TURISMO BUSCA REACTIVAR LAS VENTAS CON MENÚS DE 199 PESOS .

-¡Todo el gabinete de layda se prepara para disfrutar del restaurant week! : Adda Solís

En medio de las dificultades económicas que enfrenta el sector restaurantero y hotelero, la Secretaría de Turismo de Campeche, encabezada por Adda Solís Peniche, apuesta por una semana de menús de 199 pesos para intentar estimular las ventas, aunque sin presentar cifras sobre el impacto económico que espera conseguir con esta estrategia.

La funcionaria anunció el arranque del Restaurant Week 2026, que se realizará del 12 al 18 de octubre con la participación de más de 100 restaurantes, cafeterías y establecimientos hoteleros de Campeche, Calakmul, Champotón, Calkiní, Seybaplaya, Palizada y Ciudad del Carmen.

Explicó que este tipo de campañas se utiliza durante temporadas de bajo movimiento comercial, para atraer consumidores y activar la economía local. Destacó que el beneficio económico también podría alcanzar a meseros, cocineros tradicionales, panaderos y otros trabajadores relacionados con la actividad gastronómica.

Los establecimientos participantes ofrecerán menús con un precio estandarizado de 199 pesos, sujetos a las condiciones y restricciones de cada negocio. La lista de participantes y sus ofertas puede consultarse en la página de Facebook Campeche Restaurant Week.