martes, octubre 13, 2026
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ADDA SOLÍS CULPA OTRA VEZ A LAS GUERRAS POR LA FALTA DE TURISMO EN CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- Para tratar de justificar la caída en la llegada de turistas durante la pasada temporada vacacional de verano, la secretaria estatal de Turismo, Adda Solís Peniche, soltó: “Tenemos un tema a nivel mundial: la turbosina, que es el combustible que utilizan los aviones se ha ido al alza, ha habido guerras y el dólar frente al peso mexicano ya no está tanto, al norteamericano ya no le rinde tanto su moneda acá, y por eso nosotros estamos procurando cada vez tener más pretextos”, señaló.

Dijo que la estrategia de promoción es clara: “Hacia afuera con promociones en pantallas en aeropuertos, Tren Maya y terminal de autobuses, y hacia adentro fortalecer a los prestadores de servicios”.

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