ADDA NO CONFIRMA NI DESMIENTE SI UNA EMPRESA FORÁNEA REALIZA EL FESTIVAL DEL PIRATA Y RON, NI REVELA COSTO; ¿QUÉ ESCONDE?

San Francisco de Campeche.- Esgrimiendo argumentos para no responder de manera directa a la pregunta, la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Campeche, Adda Solís Peniche, no confirmó ni negó que una empresa foránea esté a cargo del Festival del Pirata y Ron, cuyo costo tampoco reveló.

“¿Cuánto está costando? Está costando muchísimo esfuerzo de todas y todos. Eso te lo puedo garantizar. Estamos poniendo el esfuerzo. El año pasado tuvimos 22 eventos. Estamos compitiendo con el mundo. Campeche sabemos que lo tiene todo”, respondió.

Al cuestionarla nuevamente sobre si el evento fue asignado a una empresa de otro estado y por qué, contestó: “Realmente, el tema de que si sea una empresa foránea o no, creo que lo importante es que vengan a hacer sus eventos los que quieran, para que se genere derrama económica. Ojalá y que empresas internacionales vengan y traigan más eventos, porque cualquiera que venga va a ocupar un hotel, va a consumir en un restaurante. Sí, que vengan todos los que quieran venir”.