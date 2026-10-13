EL GOBIERNO QUIERE AMORDAZAR AL PUEBLO EN LAS REDES SOCIALES: PORTELA CHAPARRO

-Hay desesperación porque no puede ocultar actos de corrupción y lazos de integrantes de Morena con el crimen organizado

San Francisco de Campeche.- Francisco Portela Chaparro, representante del Colegio de Profesionistas del Colegio de Abogados de Campeche, criticó la postura del Gobierno Federal frente a las redes sociales, pues considera que representa un retroceso en materia de libertad de expresión y pensamiento.

Sostuvo que las autoridades pretenden restringir un derecho fundamental de la ciudadanía y atribuyó esta postura a la desesperación ante la imposibilidad de ocultar los actos de corrupción y los lazos con el crimen organizado que involucran a integrantes de Morena. “Tienen una cola muy larga”, aseveró.

Portela Chaparro también cuestionó las conferencias matutinas del Gobierno Federal, al afirmar que en ellas se difunden declaraciones que contienen mentiras y difamaciones contra distintos sectores de la población.

En este contexto, consideró que las manifestaciones ciudadanas reflejan un mayor cuestionamiento social hacia las autoridades y patentizó su respaldo a las movilizaciones que surjan de demandas que calificó como legítimas.

Como ejemplos de las protestas registradas en Campeche, mencionó las realizadas por trabajadores de Seguridad Pública, integrantes del Poder Judicial de la Federación, personal del Instituto Nacional Electoral (INE), productores de maíz, pescadores, madres buscadoras y, ahora, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El representante del gremio jurídico aseguró que el Colegio de Profesionistas, la Barra de Abogados de Campeche y Acción Civil respaldarán estas expresiones sociales, al considerar que la ciudadanía tiene derecho a manifestarse y exigir respuestas a las autoridades. “Son movimientos legítimos”, apuntó.