El expresidente Vicente Fox llamó a participar en una movilización el próximo 6 de diciembre, que partirá del Auditorio Nacional en la Ciudad de México y tendrá réplicas en otras ciudades del país, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fox sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe mantenerse como una institución ciudadana, independiente y autónoma, y defender a carta cabal nuestro derecho al voto y su respeto, e invitó a personas de cualquier afiliación política a sumarse a la convocatoria.

“Que sea por México, que sea por nuestras instituciones y que sea por nuestro futuro”, expresó.