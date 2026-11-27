Dos hombres fueron detenidos durante un cateo efectuado este viernes en un domicilio ubicado sobre la calle 48 de la colonia Carlos Salinas de Gortari, como parte de un operativo coordinado entre distintas corporaciones federales.

Los detenidos fueron identificados como Lázaro G. S. y Omar C. H., de acuerdo con los reportes sobre la diligencia ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la intervención, los agentes presuntamente localizaron varias dosis de una sustancia cristalina granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

El despliegue de seguridad se extendió a las calles aledañas al inmueble intervenido y contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

Tras su detención, ambos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.