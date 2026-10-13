PRESUME ADDA PROMOCIÓN… PERO NO SABE QUE HAY VENTA DE TERRENOS EN PUNTA XEN PARA AMPLIAR LA OFERTA DE RUTA SOL Y PLAYA

San Francisco de Campeche.- Al afirmar que continuará con toda promoción que despierte interés por Campeche, la secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, dijo desconocer la venta de terrenos en Punta Xen, ubicado en la costa de Champotón, que podría ampliar la oferta de la Ruta Sol y Playa.

La funcionaria expresó: “No tengo conocimiento de eso, pero lo único que sí te digo es que toda la promoción que hagamos, que ponga a Campeche en un interés, lo vamos a seguir haciendo para que gente venga”.