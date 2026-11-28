-Mayor número de casos en los Municipios de Carmen, Campeche, Escárcega, Champotón y Calakmul

Al resaltar que Carmen, Campeche, Escárcega, Champotón y Calakmul se ubican entre los Municipios con mayor número de personas desaparecidas, el titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, Javier Jesús Quintero Arvea, destacó que el contexto de desaparición en el Estado es diferente al del resto de país, pues en la mayoría de los casos la disfunción familiar y la nula comunicación con los familiares en un determinado tiempo ocasiona un gran número de reportes ante la autoridad estatal.

Dijo que estadísticamente se reportan más hombres desaparecidos, seguidos por mujeres, niños, niñas y adolescentes, y que el comportamiento de este 2026 ha sido similar al del año pasado, siendo mayo el mes con más reportes.

Finalmente, Quintero Arvea pidió a la población seguir apoyando en las labores, y comunicarse con la autoridad en caso de conocer el paradero de alguna persona reportada como desaparecida.