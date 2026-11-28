TAMBIÉN ESTÁ PENDIENTE LA REVISIÓN DE LAS MINUTAS

Ante los antecedentes de incumplimiento en el pago de aguinaldos en las juntas municipales de Carmen, José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, advirtió que podrían realizarse manifestaciones y paros laborales en caso de que no se garantice el pago de las prestaciones de fin de año.

Recordó la problemática registrada el año pasado en Mamantel, y reveló que ha mantenido comunicación con autoridades de comunidades para evitar que se repita esta situación.

Asimismo, indicó que continúa pendiente la revisión de las minutas correspondientes a las juntas municipales y comisarías, documentos que desde hace 2 meses se encontrarían en la Presidencia Municipal para su análisis.

Urueta Moha sostuvo que las autoridades tienen la obligación de garantizar el pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año a los sindicalizados, y recalcó que de existir incumplimientos, la organización sindical recurrirá a manifestaciones, paros laborales y las acciones que sean necesarias, para defender los derechos de sus agremiados.