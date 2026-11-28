CIUDADANO, ¿PREFIERES USAR TU DINERO Y TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO CON LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD, O QUE MORENA TE DIGA CUÁNDO Y DÓNDE USARLA?, PREGUNTA

La diputada local de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Tania González Pérez, criticó la nueva Ley de Economía Digital aprobada por Morena, la cual obliga a los ciudadanos a pagar con tarjeta de crédito o débito la compra de gasolina y el pago de casetas en carreteras de cuota, al considerar que se trata de una medida recaudatoria que excluye a amplios sectores de la población.

La legisladora señaló que la normativa, impulsada desde el ámbito federal, condiciona el uso del efectivo y obliga a los ciudadanos a contar con al menos un instrumento bancario para realizar estas transacciones. “La nueva ley aprobada por Morena nos exige que paguemos con tarjeta de crédito o débito en la compra de gasolina y pagos de casetas en carreteras de cuota. Con tal de cobrarnos más impuestos, vamos a tener la obligatoriedad de usar nuestra tarjeta de crédito o débito”, advirtió.

González Pérez explicó que la única excepción para pagar en efectivo se presenta cuando falla el sistema de cobro del proveedor, lo que en la práctica obliga al usuario a prever recursos por duplicado. “Esto quiere decir que siempre tendrás que prever traer doblemente tu dinero, tanto en una tarjeta de débito como en una tarjeta de crédito, o que portes una tarjeta de crédito o traigas el dinero en efectivo disponible en caso de que falle el sistema del proveedor”, detalló.

Es una ley de exclusión social, porque deja fuera a muchos grupos poblacionales, como a gente de la tercera edad, a quienes no saben leer ni escribir y a quienes no están actualizados con el uso delas tecnologías, entre otros, recriminó, y recalcó que ante este escenario los diputados de MC en el Congreso del Estado pidieron al Gobierno Federal y a la Secretaría de Hacienda que haya flexibilidad en esta obligatoriedad en tanto se garantiza conectividad al 100%.