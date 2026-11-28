Pomuch, Hecelchakán.- Ejidatarios del ejido de Pomuch bloquearon hoy temprano puntos de acceso a sus terrenos donde la empresa Mayakán iniciaría la instalación de tubos para el gasoducto, ante la falta de acuerdos sobre certeza jurídica, revisión de actas de asamblea y retribución justa por el uso y derecho de vía.

Los líderes dijeron estar abiertos al diálogo para llegar un acuerdo, pero permanecerán en pie de lucha y harán guardias en los puntos de acceso, para evitar el arranque de los trabajos hasta que exista una mesa de diálogo resolutiva y garantías claras de pago y de certeza jurídica.