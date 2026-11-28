Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) y las diputadas independientes propusieron exhortar a la Secretaría Hacienda Crédito Público y a las autoridades federales competentes, para priorizar al sector agrícola en las reglas de pago digital de gasolina y diésel, y prever el pago en efectivo por falta de conectividad o contingencia, a fin de evitarle afectaciones en sus actividades.