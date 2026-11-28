La Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche hizo un llamado a la ciudadanía campechana con credencial que vence este año, a que acuda antes del 31 de diciembre del presente año a los módulos de atención ciudadana para solicitar renovación, informó Ernesto Rodríguez Juárez, Vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en el Estado de Campeche.

Son 33 mil 001 fotomicas en esta situación, y las que no sean renovadas antes de la fecha señalada perderán vigencia para ejercer el voto y como medio de identificación, y serán dadas de baja tanto del Padrón Electoral como de la Lista Nominal de Electores, lo que impedirá su participación en las elecciones del próximo año, advirtió Rodríguez Juárez.

Al inicio del 2026 se tenía un universo de 51 mil 232 credenciales 2026, de las cuales han sido renovadas 18 mil 231, es decir, el 35.58 por ciento, por eso es muy importante que la ciudadanía acuda a realizar el canje para tener la garantía de que porta un documento vigente.

Por último, Rodríguez Juárez recordó a la ciudadanía que los trámites en los módulos son gratuitos, y resaltó que para más información sobre horarios, requisitos y sedes de los módulos móviles, para agendar cita, se puede llamar al número telefónico gratuito 800 433 2000 o visitar la página oficial.