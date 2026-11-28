-Habrá acciones legales si la despide, advierte

Por presuntos actos de hostigamiento, humillaciones y represalias contra una trabajadora sindicalizada, Miguel Ramón Córdoba, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Carmen, acudió ante las autoridades municipales para solicitar su intervención contra el comisario de Isla Aguada.

El dirigente sindical denunció que la trabajadora, identificada como Delia, fue removida de sus funciones como secretaria de la esposa del comisario y enviada a laborar al basurero de la comunidad, donde, aseguró, prevalecen pésimas condiciones laborales.

Explicó que esta decisión habría sido tomada luego de que la trabajadora apareciera en una fotografía con personas que realizaban actividades en Isla Aguada, lo cual habría molestado al comisario.

Ramón Córdoba afirmó que no existen pruebas de que la empleada haya cometido alguna falta administrativa o realizado acciones en perjuicio de la institución, por lo cual consideró injustificada la medida.

Asimismo, sostuvo que ningún funcionario tiene derecho a limitar la libertad de los trabajadores para relacionarse con otras personas, independientemente de sus preferencias políticas.

Por último, el representante sindical informó que solicitarán a la afectada presentar una queja ante Derechos Humanos o las instancias correspondientes, además de advertir que de concretarse un despido injustificado, emprenderán acciones legales.