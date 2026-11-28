Por: Fuerza Informativa Azteca.

De acuerdo con un reporte transmitido en el noticiero Hechos Meridiano, Fuerza Informativa Azteca (FIA) informó que el IMSS Bienestar está bajo investigación debido a que a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le detectó irregularidades al no acreditar el destino final de casi 7 mil 500 millones de pesos del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos, además de un recorte de 16 mil millones de pesos del presupuesto destinado a ese mismo programa.

FIA expuso que para 2025 se asignaron 85 mil millones de pesos a la institución, que atiende a más de 56 millones de mexicanos, pero sólo gastó el 80% del monto en la atención médica y la entrega de medicinas gratuitas, mientras el resto (16 mil millones) se tradujo en una reducción presupuestal.

Tampoco se liberaron recursos para que los 24 Estados que se adhirieron al sistema pudieran realizar compras de manera independiente, subrayó.