-Adolfo Hernández intentará dialogar con representantes de la petrolera para saber la razón

Al lamentar que desde hace años se registran constantes apagones y variaciones en el voltaje que afectan al sector pesquero, Adolfo Hernández Maldonado, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas, reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) detuvo trabajos de infraestructura, ante lo cual pedirá dialogar con representantes de la petrolera para saber la razón.

Dijo estar preocupado por la suspensión de algunos trabajos de infraestructura, de ahí que solicitará una reunión con representantes de Pemex para conocer por que tomó esa decisión.

Asimismo, Hernández Maldonado explicó que ante las interrupciones en el suministro eléctrico, los pescadores se ven obligados a desconectar sus equipos para evitar daños, además de recurrir a plantas generadoras de energía para mantener sus operaciones.

Reconoció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registra avances en los trabajos de infraestructura eléctrica, por lo que espera que las condiciones del suministro mejoren a principios del próximo año.

Asimismo, adelantó que entre los proyectos para 2027 se contempla la instalación de paneles solares, lo cual representa una inversión considerable.