-No podemos permitir que el crimen se consolide

Víctor Améndola Avilés, exdirigente del PRD, criticó la falta de respuestas contundentes del Gobierno Estatal ante los hechos de violencia y homicidios que se han registrado en la entidad, al advertir que la sociedad comienza a acostumbrarse a las ejecuciones, desapariciones y otros delitos que antes generaban alarma.

Consideró que el principal problema ante este escenario es que “tenemos un Gobierno con una señora (en referencia a la gobernadora Layda Sansores) que ya no vive en esta realidad ni en este Estado porque, dicho con todo respeto, creo que ya no está al 100% de sus capacidades, pues no actúa con responsabilidad, y no es posible que ante los índices de homicidios que antes de su Gobierno no existían, trivialice y permanezcan las mismas políticas públicas”.

Améndola Avilés señaló que es preocupante que los asesinatos y actos criminales comiencen a percibirse como acontecimientos cotidianos, mientras las autoridades no realizan cambios drásticos en sus políticas públicas de seguridad.

Insistió en que cada hØm¡cid¡o debe generar una reacción social y gubernamental, sin importar si las víctimas son campechanas o provienen de otros Estados, pues ningún hecho violento debe considerarse normal.

Es irresponsable que ante el incremento de estos acontecimientos, no exista una respuesta del Gobierno de Layda Sansores que frene la inseguridad y evite que el crimen se consolide en Campeche.