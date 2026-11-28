En su Consejo Político Estatal, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó las alianzas, para lo cual autorizó que el dirigente estatal Ricardo Miguel Medina Farfán inicie formalmente las pláticas con otras fuerzas políticas tendientes a acordar y suscribir convenios de coalición para la gubernatura, diputaciones locales y alcaldía, y también que la consulta a la base sea el ⁠método de selección en el proceso interno para la postulación del o la candidata a gobernadora.

De cara al inicio del Proceso Electoral Local 2026-2027, el evento priísta contó con la participación de Jorge Armando Meade Ocaranza, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Encabezaron la sesión solemne y extraordinaria el dirigente estatal Ricardo Miguel Medina Farfán y la secretaria general Diana Gabriela Mena Lezama.

Medina Farfán subrayó que ante el riesgo que enfrentan hoy la paz, la seguridad y la armonía en Campeche, no es momento de quedarse cruzados de brazos ni mirando desde la barrera, sino de asumir la responsabilidad histórica de defender al Estado rumbo a las próximas elecciones.

Meade Ocaranza destacó que el partido tiene estructura, formación y militantes comprometidos para competir con determinación en el próximo proceso electoral, y enfatizó la disposición de construir acuerdos y alianzas que contribuyan a recuperar la paz y el desarrollo de Campeche.